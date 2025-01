Erfurt (dpa/th) - Eine Fortsetzung der Praktikumsprämie für Schüler in diesem Jahr ist nach Angaben des Thüringer Handwerkstags ungewiss. "Wir sind in Gesprächen und haben die Hoffnung, dass es 2025 weiter geht", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.