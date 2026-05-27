Berühmter Kinderbuchautor James Krüss – Vom Hummerfischerenkel zum Jugendbuchstar

Feste auf Helgoland und in München

Gefeiert wird sein Geburtstag auf Helgoland mit einem großen Fest und einer "James-Krüss-Meile" für Familien quer über die Insel, vom Fähranleger bis zum Museum. "James Krüss als Helgoländer muss auch unbedingt bei uns auf der Insel gewürdigt werden", findet Arnhold. Im Hof des Museums wird in zwei nachgebauten "Hummerbuden" und überdimensionierten Büchern an den Dichter erinnert.

Jedes Jahr findet anlässlich des Geburtstags ein Kinderfest auf der Insel statt, in diesem Jahr wurde es ausgeweitet. Verlage sind präsent und stellen Neuauflagen von Krüss' Werk vor, eine Kinderoperversion von "Der Leuchtturm auf den Hummerklippen" wird auf Plattdeutsch aufgeführt, es gibt Mitmachaktionen und vieles mehr.

Damit das Fest auch wirklich quasi bis zur letzten Minute miterlebt werden kann, fahren die Schiffe an diesem Tag später als üblich zurück aufs Festland. Ähnlich machen es die Buchläden "Önnerbansken", die ihre Öffnungszeiten verlängern.

Auch in München wird der Geburtstag gefeiert. So eröffnet die Internationale Jugendbibliothek am 31. Mai den renovierten Krüss-Turm und feiert mit einem großen Familienfest im Schlosshof. Anfang Juli beschäftigt sich eine Fachtagung dort mit dem Gesamtwerk von Krüss. Auch in anderen Städten bundesweit sind rund um den 100. Geburtstag Veranstaltungen und Lesungen angekündigt.