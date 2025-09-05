Berühmte Standseilbahn Gewissheit über deutsche Opfer in Lissabon erwartet

Lissabon - Nach dem tödlichen Standseilbahn-Unglück von Lissabon wird Gewissheit über die Herkunft der 16 Toten und 21 Verletzten erwartet. Weder portugiesische noch deutsche Behörden haben bisher offiziell den Tod eines Deutschen bei dem schweren Unglück in der portugiesischen Hauptstadt zweifelsfrei bestätigt. Portugiesische Medien wie die Zeitungen "Observador" und "Correio da Manha" hatten von dem Tod des Mannes berichtet. Seine Frau habe schwer verletzt überlebt, das gemeinsame dreijährige Kind sei leicht verletzt worden. Die Behörden äußern sich jedoch nach solchen Unglücken meist erst, wenn alle Zweifel über die Identität der Opfer ausgeräumt und Angehörige verständigt werden konnten.