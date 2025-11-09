Berühmte Ruhestätten Paris verlost historische Gräber auf Promi-Friedhöfen

Paris - Auf drei berühmten Pariser Friedhöfen verlost die Stadt historische Grabstätten an interessierte Käufer, die sich zur Restaurierung der oft verwitterten und unter Denkmalschutz stehenden Gräber verpflichten. Das Projekt sei ein Kompromiss im Bemühen, den Parisern bei knappem Platz eine Beerdigung innerhalb der Stadt zu ermöglichen und gleichzeitig das Erbe historischer Grabstätten auf den Friedhöfen zu erhalten, teilte die Stadt mit. In einem ersten Anlauf geht es um 30 Gräber auf den Friedhöfen Père-Lachaise, Montparnasse und Montmartre.