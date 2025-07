In der Nacht zum 19. Juli war eine Stute auf einer Koppel am Ortsrand von Bernshausen mit einem Pfeil schwer verletzt worden. Die Halterin hatte am Morgen die Wunden im Bauch- und Euterbereich des Pferdes entdeckt. Die behandelnde Tierärztin geht davon aus, dass die Stute im Liegen gezielt beschossen wurde. Der Pfeil wurde sichergestellt.