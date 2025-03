Der ehemalige rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf erinnerte in der Form eines letzten Gesprächs an Vogel, der ihn gebeten habe, als sein Freund zu sprechen. "Was auch immer Du tust, tu es klug und bedenke das Ende - das war Dein Satz, lieber Bernhard", sagte Baldauf. In seinem letzten Gespräch mit Vogel am 11. Februar habe sich dieser Sorgen gemacht um die politische Lage in den USA, Europa und in Deutschland und wäre, so Baldaufs Eindruck, am liebsten selbst noch einmal in den Wahlkampf gezogen.