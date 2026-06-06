Die Trauer in Ilmenau ist auch Tage nach dem Tod von Bernd Frankenberger ungebrochen. Der langjährige Stadtrat und engagierte Heimatforscher war am 28. Mai im Alter von 82 Jahren gestorben. Nun steht fest, wann die Stadt offiziell Abschied nehmen kann: Die öffentliche Trauerfeier ist für den 3. Juli um 11 Uhr in der Jakobuskirche angesetzt. Das teilte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Fastner in der jüngsten Stadtratssitzung mit.