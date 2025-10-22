Mit großer Mehrheit fiel im Stadtrat die Entscheidung für den Standort Bauhof. Dort soll es hin, das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr und der neuen Wasserwehr für Steinbach-Hallenberg. Anders als bei der Diskussion zum Erhalt des Schwimmbades hat der Rat bei dem Thema wenig Spielraum. Das Millionenprojekt ist eine Pflichtaufgabe, an der die Kommune allen bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht vorbei kommt.