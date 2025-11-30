Ein mögliches AfD-Verbotsverfahren bekommt eine prominente Fürsprecherin aus der Hauptstadt-CDU – mit besonderem Blick auf Thüringen. Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg hat sich dafür ausgesprochen, einen Verbotsantrag gegen den Thüringer AfD-Landesverband anzustrengen. „Und wir müssen darüber reden, ob wir bei Björn Höcke die Möglichkeiten der Grundrechtsverwirkung nutzen – die auch zum Entzug des aktiven und passiven Wahlrechts führen kann“, sagte Badenberg der „Süddeutschen Zeitung“. Einen Antrag für ein Verbot der Gesamt-AfD halte sie derzeit für nicht richtig, weil das Risiko zu scheitern zu hoch wäre, sagte die CDU-Politikerin