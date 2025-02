Berlinale: US-Rapper Asap Rocky mit neuem Film während Gerichtsprozess

Film mit Asap Rocky und Conan O'Brien im Berlinale-Wettbewerb

Im Wettbewerbsbeitrag "If I Had Legs I’d Kick You" von Bronstein ist Asap Rocky an der Seite von Schauspielerin Byrne und Talkshow-Moderator Conan O'Brien zu sehen. Im Film geht es um eine Mutter (Byrne), die am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht. Die internationale Premiere ist für heute Abend geplant.