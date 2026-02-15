Berlinale 2026 Muss man sich als Filmstar politisch äußern?

Mendel sieht im öffentlichen Diskurs eine "Form der Gesinnungsprüfung": "Es gab früher nicht die Erwartung, dass jeder zu allem immer eine Meinung haben muss. Zu glauben, dass Leute zu allem eine Meinung haben können, ist eine Illusion." Er beschreibt das als "Abgrund der Diskussionskultur", der aus den sozialen Medien ins gesamte öffentliche Leben hinüberschwappe.

Angespannte Stimmung

Mit Blick auf die Berlinale beschrieb Jurypräsident Wenders es so: Man müsse für die Menschen arbeiten, nicht für die Politiker. Kunst als Gegenentwurf zur Tagespolitik, nicht als deren Verlängerung.

Andererseits: Künstler genießen öffentliche Aufmerksamkeit, ihre Worte haben Gewicht. Gerade auf internationalen Bühnen wie der Berlinale werden Statements weltweit wahrgenommen. Wer schweigt, sendet womöglich ebenfalls ein Signal. So argumentieren jene, die von prominenten Gästen eine klare Haltung erwarten.

Gerade der Nahostkonflikt ist es, der in der Kulturszene zu Verwerfungen geführt hat. Bei der Berlinale war es vor zwei Jahren zu einem Eklat bei der Preisverleihung gekommen, aber auch aus anderen Branchen hört man das. Die Fronten scheinen verhärtet, Dialoge schwer.

Dass Schriftstellerin Roy ihren Besuch absagte, werde respektiert, teilte eine Sprecherin der Berlinale mit. "Wir bedauern, dass wir sie nicht willkommen heißen werden, da ihre Anwesenheit den Festivaldiskurs bereichert hätte."

Was sagen Filmschaffende selbst?

Die Berlinale, die noch bis nächsten Sonntag läuft, gilt als ausgesprochen politisches Filmfestival. Unter den Schauspielern selbst zeigt sich, wie unterschiedlich mit dieser Erwartung umgegangen wird.

Manche wollen die Politik lieber in ihren Werken als auf der Bühne verhandelt sehen. So erklärt es etwa Schauspieler Jannis Niewöhner. Ihm sei es wichtig, bei Filmen dabei sein zu können, die er als politisch relevant empfinde - und das müsse nicht dazu führen, dass er sich dann selbst noch hinstelle und eine politische Botschaft verbreite, sagte er der dpa.

Edin Hasanović sieht die Aussage, Filmschaffende sollten sich nicht aufs Feld der Politik begeben, als schwierig an. "Ich würde sagen, genau in diesen schwierigen Zeiten sollten wir, Filmemacher und Künstler, Zeichen setzen, politisch sein, überall, wo es geht." Manche sehen auch eine gewisse Verunsicherung. Die Angst, missverstanden zu werden.