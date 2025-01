Bei der Explosion eines unbekannten Gegenstandes an dem Polizeigelände in Berlin-Wittenau waren am Donnerstagabend ein Polizeioberkommissar (31) und dessen Kollegin, eine Polizeimeisterin (29), verletzt worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge und wurde nach Angaben des Polizeisprechers bis in die Morgenstunden operiert. Nach dpa-Informationen könnte der Mann sein Augenlicht verlieren.