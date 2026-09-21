Berlin - Der in Berlin lebende Starpianist Igor Levit hat Bundeskanzler Friedrich Merz für seine Ansprache am Wahlabend kritisiert. "Die Hybris, sich als Kanzler, nach diesem Wahljahr, an dessen Ende ein dramatischer Autoritätsverlust steht, sowohl in weiten Teile der Bevölkerung, als auch in großen Teilen seiner eigenen Regierung, hinzustellen und so eine Rede zu halten, die dem Weiter-so bloß versucht, eine hübschere Verpackung zu geben, ist schon echt hart", schrieb er auf X am Sonntagabend. Diese Art der Kommunikation des CDU-Politikers wirke "losgelöst".