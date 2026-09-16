Berlin-Wahl 2026 Schäbig statt sexy? Was Berlin im Wahlkampf bewegt

Wie dem Missstand beizukommen ist, wird in der Stadt heiß debattiert. Linke und Teile der SPD werben für eine Enteignung großer Immobilienkonzerne. Rund 270.000 Wohnungen sollen in öffentliche Hand überführt werden, um das "Investoren-Karussell" zu stoppen. Die CDU hält dagegen, dass so der Wohnungsbau abgewürgt werde.

Ebenfalls Thema an vielen Tresen und Küchentischen: Eine Bebauung des stillgelegten Flughafens südlich von Kreuzberg, des Tempelhofer Felds. Grüne und Linke sind dagegen, um den aus ihrer Sicht einzigartigen Ort für Erholung und Sport zu erhalten, der auch als Kaltluftschneise zur Kühlung der Metropole wichtig sei. Die CDU meint hingegen, mit einer "behutsamen Randbebauung" könnten 50.000 Menschen ein neues Zuhause bekommen, und dennoch in der Mitte 200 Hektar unangetastet bleiben.

Die großen Unbekannten im Wahlkampf

Im Juli ergab sich die kuriose Situation, dass mit Kai Wegner der einzige breit und auch überregional bekannte Spitzenpolitiker aus dem Rennen um den Posten des Regierenden Bürgermeisters aussteigen musste. Die Nachwirkungen der "Tennis-Gate"-Affäre während des großen Blackouts im Januar hatten sich als zu belastend erwiesen.

Sein Nachfolger als CDU-Spitzenkandidat – Kritiker sagen: Notnagel – wurde Finanzsenator Stefan Evers, bis dato ein Politiker der zweiten Reihe. Auch die Spitzenleute der übrigen Parteien sind keine A-Promis in der Stadt. Zeichen für die Provinzialisierung oder einfach Normalität? Wie sich der Wettstreit der eher Unbekannten auf die Stimmenverteilung auswirkt – am Sonntagabend wird es offenkundig.

Besonders spannend: Wie New York und Paris könnte nun auch Berlin von den Sozialisten regiert werden. Die Linke mit ihrer Kandidatin Elif Eralp hat laut Umfragen gute Chancen, bei der Wahl des Landesparlaments stärkste Kraft zu werden.