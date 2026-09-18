Den Sozialdemokraten, die seit Jahrzehnten in der Stadt mitregieren, droht das historisch schlechteste Wahlergebnis. Krach führte das zuletzt auf den Bundestrend zurück und kritisiert die Reformagenda, die die SPD gemeinsam mit der Union in der Bundesregierung umsetzt.

CDU will "Extremisten von der Macht fernhalten"

Unterdessen versucht die CDU, ihr konservatives Profil zu schärfen und sich als Kraft der Vernunft in der Mitte zu positionieren. Er wolle klare Abgrenzung von den Rändern und "Extremisten von der Macht fernhalten", sagte Evers und zeigte auf AfD und Linke, der er etwa Antisemitismus vorwirft. "Einer muss vernünftig sein", plakatierte er, die Enteignungsforderungen geißelte er als "populistisch".

Die Berlin-Wahl 2023 war wegen schwerer Pannen im Jahr 2021 wiederholt worden, an der fünfjährigen Dauer der Legislaturperiode änderte sich nichts. Die CDU gewann seinerzeit mit 28,2 Prozent der Zweitstimmen klar vor SPD, Grünen (je 18,4 Prozent), Linke (12,2 Prozent) und AfD (9,1 Prozent).