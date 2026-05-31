Rund 130.000 Studenten, die überall in Deutschland sitzen und in Thüringen auch gar keine Vorlesungen besuchen – aber der Freistaat muss sich um ihr Bafög kümmern. Nach einer offenkundigen Absage an eine Reform der Bafög-Regelungen schwindet die Hoffnung auf ein Ende der chaotischen Zustände: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat erklärt, dass sie nicht mehr mit einer schnellen Reform der Bundesausbildungsförderung (Bafög) rechnet. Zudem gibt es nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) Widerstand aus den anderen Bundesländern gegen eine Reform, mit der Thüringen entlastet werden könnte.