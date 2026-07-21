 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. A-cappella auf der Freilichtbühne

„Berlin’s 4“ in Judenbach A-cappella auf der Freilichtbühne

Vier Stimmen, ganz ohne Instrumente – Musikgenuss mit Jazz, Pop und Schlager am 26. Juli

„Berlin’s 4“ in Judenbach: A-cappella auf der Freilichtbühne
1
Die vier Künstler verbindet auch eine langjährige Freundschaft. Foto: Pressefoto

Judenbach lädt zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein: Am kommenden Samstag, den 26. Juli, gastiert das A-cappella-Ensemble „Berlin’s 4“ auf der Freilichtbühne Judenbach. Der Einlass beginnt um 14 Uhr, das Konzert startet um etwa 15 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal 100 in Judenbach statt.

Nach der Werbung weiterlesen

„Berlin’s 4“ sind Isabelle Voßkühler (Sopran), Judith Simonis (Alt), Holger Marks (Tenor) und Axel Scheidig (Bass). Alle vier sind Mitglieder des mehrfach mit dem Grammy ausgezeichneten Rundfunkchores Berlin.

Seit 2018 verbindet das Ensemble klassische Gesangsausbildung mit der Leidenschaft für Jazz, Pop und Schlager. Ihr Repertoire reicht von modernen Songs bis hin zu bekannten Liedern der 60er und 70er Jahre. Mit raffinierten Arrangements, komplexen Harmonien und ausschließlich mit ihren Stimmen erzeugen die vier Musiker ein beeindruckendes Klangerlebnis – ganz ohne Instrumente.

Neben der musikalischen Qualität ist auch der Humor ein wichtiger Bestandteil ihrer Auftritte. Mit augenzwinkernden Moderationen und großer Spielfreude sorgen „Berlin’s 4“ für beste Unterhaltung und nehmen ihr Publikum mit auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise.

Die vier Künstler verbindet nicht nur die gemeinsame Arbeit im Rundfunkchor Berlin, sondern auch eine langjährige Freundschaft. Dabei bringt jedes Mitglied seine eigene musikalische Geschichte mit: Die gebürtige Berlinerin Isabelle Voßkühler fand über den klassischen Gesang ihren Weg zum Sopran. Judith Simonis, in Thüringen geboren, studierte Gesang und blickt auf zahlreiche Konzert- und Opernerfahrungen zurück. Holger Marks verbindet seine klassische Karriere mit seiner Leidenschaft für Jazz und Swing. Axel Scheidig, aufgewachsen im Landkreis Sonneberg, fand über den Rundfunk-Jugendchor und das Studium in Weimar seinen Weg zum Rundfunkchor Berlin.

Unsere Empfehlung für Sie

Laden mit Auszeichnung: Der Dorfladen als Kontakt nach draußen

05.06.2026 08:00 Laden mit Auszeichnung Der Dorfladen als Kontakt nach draußen

Für viele Menschen auf dem Land sind kleine Dorfläden inzwischen die einzige Möglichkeit zum Einkaufen. Sie helfen aber auch gegen Einsamkeit.

Organisiert wird das Konzert von Jens Kaufmann, der mit dem neuen Konzertformat gemeinsam mit seinem Verein Dorfleben Judenbach e.V. die kulturelle Vielfalt in Judenbach weiterentwickeln möchte. „Wir möchten den Menschen in unserer Region besondere kulturelle Erlebnisse direkt vor der Haustür ermöglichen. Die Freilichtbühne bietet dafür eine wunderbare Atmosphäre“, so Jens Kaufmann.

Karten sind erhältlich bei der Gemeinde Föritztal, im Rathaus Neuhaus-Schierschnitz, in der Außenstelle Judenbach, im Dorfladen Judenbach und an der Tageskasse. Weitere Informationen zum Ensemble: www.berlin’s4.eu