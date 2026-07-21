„Berlin’s 4“ in Judenbach: A-cappella auf der Freilichtbühne

Die vier Künstler verbindet nicht nur die gemeinsame Arbeit im Rundfunkchor Berlin, sondern auch eine langjährige Freundschaft. Dabei bringt jedes Mitglied seine eigene musikalische Geschichte mit: Die gebürtige Berlinerin Isabelle Voßkühler fand über den klassischen Gesang ihren Weg zum Sopran. Judith Simonis, in Thüringen geboren, studierte Gesang und blickt auf zahlreiche Konzert- und Opernerfahrungen zurück. Holger Marks verbindet seine klassische Karriere mit seiner Leidenschaft für Jazz und Swing. Axel Scheidig, aufgewachsen im Landkreis Sonneberg, fand über den Rundfunk-Jugendchor und das Studium in Weimar seinen Weg zum Rundfunkchor Berlin.