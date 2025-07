Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre währenden Karriere übernahm sie Rollen in TV-Reihen wie "Okay S.I.R.", "Ein Mann will nach oben" mit Harald Juhnke und "Anitas Welt". Sie war auch im US-Film "Tunnel 28" ("Escape from East Berlin") zu sehen. Noch 2017 stand sie für die Serie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" vor der Kamera.