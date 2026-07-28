Gefahr durch Islamismus Bekennervideo und Treueeid auf IS nach CSD-Anschlag entdeckt

Mit Spielzeugwaffe das Haus verlassen

Dass er von der Polizei überwacht wurde, war Abdul B. möglicherweise bekannt: Am 2. Juli filmte die Überwachungskamera, wie er mit einer Schusswaffe in der Hand sein Haus verließ. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung, doch die Waffe war ein Spielzeug. Die Polizei warnte ihn dann in einer sogenannten Gefährderansprache.

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, sagte im Deutschlandfunk: "Ich glaube, dass wir durchaus im Lichte dieser Ereignisse kurzfristig reden können über das Thema Fußfessel." Zunächst sollte man den gesamten Sachverhalt betrachten, einschließlich des Prozesses gegen den Täter Abdul B. "Und dann haben wir sicher im Herbst die Zeit, uns das in aller Ruhe anzuschauen und unsere Schlüsse daraus zu ziehen."

Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Evers sagte in der Sendung "Frühstart" von RTL und NTV: "Wir müssen dafür sorgen, dass Moscheevereine, in denen Verfassungsfeindlichkeit gepredigt wird, verboten werden. Wir müssen die Mittel des Vereinsrechts ausschöpfen." Islamismus bedrohe wie auch jede andere Form des Extremismus "unsere Freiheit". Nicht erst die Straftat sei das Problem, sondern dass überhaupt junge Menschen zu Islamisten werden. Auch an den Schulen müsse der Islam thematisiert werden.

"Er hatte einen jahrelangen Radikalisierungsprozess hinter sich"

Abdul B. radikalisierte sich nach Einschätzung der ihn betreuenden Präventionsberatung über mehrere Jahre hinweg. "Er hatte einen jahrelangen Radikalisierungsprozess hinter sich. Es war keine Turboradikalisierung", sagte Thomas Mücke vom Violence Prevention Network (VPN) der "Berliner Morgenpost". Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, "warum er einem Deradikalisierungsprogramm erst so spät zugeführt wird".

Das VPN ist eine deutsche gemeinnützige Organisation, die in der Extremismusprävention tätig ist. Abdul B. hatte an zwei Kontaktgesprächen mit Mitarbeitern des VPN teilgenommen, gestern hätte das dritte Gespräch stattfinden sollen. Mücke sagte, dass es kein Bedrohungssignal bei Abdul B. gab. "Wenn wir merken, die Person steht unter emotionalem Handlungsdruck, äußert Hass gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen oder ist unruhig oder akut aggressiv, geben wir das sofort den polizeilichen Dienststellen weiter." All das sei aber in den beiden Kontaktgesprächen nicht vorgekommen.