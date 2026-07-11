Kriminalität: Geiselname in Berliner Supermarkt - Polizei im Großeinsatz

Berlin - Wegen einer Geiselnahme läuft in einem Supermarkt in Berlin-Marienfelde ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann habe am Freitag kurz nach 22.00 Uhr eine Frau in seine Gewalt gebracht und sie bedroht, teilte die Polizei mit. "Es ist derzeit so, dass er noch in dem Markt ist und wir sind jetzt mit Kräften hier am Ort, und der Einsatz dauert derzeit noch an", sagte Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann der Deutschen Presse-Agentur am frühen Samstagmorgen.