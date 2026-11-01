Film und Fernsehen Filmproduzentin Regina Ziegler mit 82 Jahren gestorben

Ziegler, die am 8. März 1944 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt geboren wurde, galt als eine der einflussreichsten Figuren im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre dauernden Karriere gewann sie unter anderem den Deutschen Filmpreis, den International Emmy und den Grimme Preis. 2012, 2016 und 2018 gewann sie namhafte Preise für ihr Lebenswerk.