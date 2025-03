Thüringens Energie- und Umweltminister Tilo Kummer (BSW) setzt sich für Veränderungen bei der Förderung von Biogasanlagen ein: „Wir haben die Sorgen von Anlagenbetreibern im Blick, gerade wenn es um den Anteil der Wärmenutzung bei Biogas geht“, sagte Kummer am Donnerstag. Agrarbetriebe und Verbände hatten jüngst in dieser Zeitung kritisiert, dass das von der Bundesregierung Anfang des Jahres geänderte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Wärmeversorgung mit Biogas in Frage stellt, weil die Zahl der vergüteten Betriebsstunden begrenzt wurde.