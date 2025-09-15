Bericht: Verfassungsschutz warnt: Extremisten ködern Kinder ab 12

Seine Behörde dürfe Personen ab 16 Jahren speichern und wenn Gefahr für Leib und Leben drohe, auch ab 14 Jahren, erläuterte Kramer. "Wir mussten aber bundesweit in der Zwischenzeit feststellen und auch in Thüringen insbesondere im Bereich des Islamismus, dass wir es teilweise mit 12-, 13-Jährigen zu tun haben", sagte er. Erkenntnisse über diese Jugendlichen dürfe der Verfassungsschutz nicht an Behörden weitergeben.