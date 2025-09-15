Bericht: Verfassungsschutz: AfD will ethnisch-homogenes Staatsvolk

Extremismus zielt auf Jüngere

Maier gab zu bedenken, dass es Extremisten zunehmend auch auf Kinder und Jugendliche abgesehen haben. "Extremismus wird immer jünger und wird immer gewalttätiger", sagte er. Kramer forderte eine Änderung der Altersgrenzen für die Datenerhebung. Seine Behörde dürfe Personen ab 16 Jahren speichern und wenn Gefahr für Leib und Leben drohe, auch ab 14 Jahren, erläuterte Kramer. "Wir mussten aber bundesweit in der Zwischenzeit feststellen und auch in Thüringen insbesondere im Bereich des Islamismus, dass wir es teilweise mit 12-, 13-Jährigen zu tun haben", sagte er. Erkenntnisse über diese Jugendlichen dürfe der Verfassungsschutz nicht an Behörden weitergeben.