Bericht: Thüringer Verfassungsschutz sieht keine Mäßigung bei AfD

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer sieht keine Mäßigung bei der AfD mit ihrem Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke. Seine Behörde gehe davon aus, dass die AfD an einem ethnischen Volksverständnis festhält, was unvereinbar sei mit dem Grundgesetz, sagte Kramer bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2024 in Erfurt. "Das heißt, wir können nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Bereichen keinerlei Mäßigung oder Zurückhaltung feststellen."