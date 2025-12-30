Bericht für 2025 Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher

"Entscheidungsträger müssen sich der Realität stellen"

Auch wenn 2024 wegen des Effekts des Klimaphänomens El Niño besonders heiß war, so war das zu Ende gehende Jahr 2025 in größeren Regionen in Zentralasien und China sowie in Teilen Skandinaviens das heißeste Jahr seit 1995. Das alle paar Jahre auftretende Phänomen El Niño wird von wärmeren Wassertemperaturen im tropischen Pazifik ausgelöst, was durch veränderte Luft- und Meeresströmungen die Wetterbedingungen weltweit beeinflusst.

Der Bericht zeige, dass die Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen nicht ausreichten, um den globalen Temperaturanstieg und die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern, erläuterte Otto.

"Entscheidungsträger müssen sich der Realität stellen, dass die anhaltende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen Menschenleben kostet, wirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe verursacht und weltweit unumkehrbare Schäden für ganze Gemeinschaften mit sich bringt", betonte sie.

Die gebürtige Deutsche Friederike Otto gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftlern der Zuordnungsforschung - auch Attributionsforschung genannt. Diese untersucht, welchen Anteil der Klimawandel an extremen Wetterereignissen hat. Dabei analysieren die Wissenschaftler, wie wahrscheinlich und wie heftig die Ereignisse ohne die menschlich verursachte Erwärmung seit Beginn der Industriellen Revolution gewesen wären.