Bergweihnacht in Neuhaus: Lichterglanz am 3. Advent „ganz oben“

Warum dann um 17 Uhr zwei Veranstaltungen gleichzeitig nebenan stattfinden müssen darf sich jeder selbst beantworten. Traditionell gibt es im festlichen Lichterglanz die geistliche Adventsmusik mit dem Kirchen- und Posaunenchor Neuhaus sowie Instrumentalsolisten in der faszinierenden Neuhäuser Holzkirche, die größte ihrer Art in Thüringen. Gleichzeitig lädt das Folkloreensemble Neuhaus am Rennweg im Kulturhaus zu einer musikalischen Weihnachtsreise um die Welt ein (Karten im Vorverkauf in der Touristeninformation Neuhaus im Thüringer Wald-Shop oder an der Abendkasse).