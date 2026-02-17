Notruf am Abend - Rettung bis in die Nacht

Die Gruppe war zur Mittagszeit aufgebrochen. Aufgrund des Schlechtwetters und des Tiefschnees dauerte der Aufstieg länger als geplant. Als sie am Abend nach mehr als fünf Stunden ihr Ziel noch nicht erreicht hatten, brachen die Betreuer bei einer anderen, geschlossenen Hütte auf mehr als 1.600 Meter Seehöhe die Wanderung ab und alarmierten die Einsatzkräfte.