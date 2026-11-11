Einmal im Jahr kommen Freiwillige aus verschiedenen Regionen Deutschlands in den Meininger Stadtwald, um unentgeltlich mit anzupacken. Möglich macht das eine seit mehreren Jahren bestehende Kooperation zwischen der Stadt Meiningen und dem Verein Bergwaldprojekt. Seit 2023 sind die Helferinnen und Helfer regelmäßig vor Ort, inzwischen bereits zum vierten Mal. Mit Pflanzhacke, weiterem Werkzeug und viel Engagement unterstützen sie den Waldumbau.