Ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr liegt hinter der Bergwacht Zella-Mehlis, der 37 Kameradinnen und Kameraden angehören. 17 von ihnen aktiv, zehn – alle unter 28 Jahre alt – gehören dem Jugendrotkreuz an, sechs sind Anwärter, zog Bereitschaftsleiter Uwe Neubecker zur jährlichen Berichtsversammlung Bilanz. Insgesamt acht Einsätze leisteten sie 2025, zu denen sie über Meldeempfänger gerufen worden sind. Zu weiteren elf Einsatzen erfolgte jeweils ein Abbruch. Das passiert, wenn mehrere Bereitschaften gleichzeitig angefordert, letztlich aber doch nicht benötigt werden. Zur Jahresübersicht zählte er außerdem Hilfeleistungen von der Vergabe eines Pflasters bis hin zur Versorgung von Personen, die nicht dem Rettungsdienst übergeben werden wollten.