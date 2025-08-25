Die 44 Frauen und Männer, die in der Bergwachtbereitschaft Scheibe-Alsbach engagiert sind, haben heuer schon ein ordentliches Pensum an Einsatzstunden auf dem Buckel. Gut 6000 kamen bisher zusammen, bilanzierte Leiter Konni Lutter zur Begrüßung der Retter im Ehrenamt. Nach oben getrieben wurden die Zahlen insbesondere vom großflächigen Waldbrand auf der Saalfelder Höhe im Frühsommer, in dessen Bekämpfung die Bergwacht über Tage hinweg eingebunden war. Dazu die bekannten Anforderungen, so bei der Suche nach Vermissten oder beim Bergen verunfallter Sportler oder Wanderer aus unwegsamen Gelände. Angesichts der Belastung bestand mithin guter Grund auch abseits eines Alarmrufs einmal zusammenzukommen um beim gemütlichen Beisammensein den Zusammenhalt zu pflegen.