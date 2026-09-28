Danny Großmann, Leiter der DRK-Bergwacht Allzunah, blickt am Samstagnachmittag zufrieden auf die zahlreichen Besucher rund um den Stützpunkt Am Silberblick. Nach langen Bemühungen um einen zentralen Standort für die Bergretter hat sich die Gemeinschaft am Rand des Rennsteigortes inzwischen gut eingelebt. Die Vorteile des neuen Domizils sind für die Einsatzkräfte längst spürbar: Ausstattung, Fahrzeuge und Technik befinden sich an einem Ort und sind schnell verfügbar.