Bergunglück: Wintersportler gerät an der Marmolata in Lawine und stirbt

Canazei - Ein Freerider ist nach einem Lawinenunglück an der Marmolata in den Dolomiten im Krankenhaus gestorben. Der 31-Jährige aus Rom war bei der Abfahrt abseits der Piste von einer Lawine erfasst worden. Er sei in einer Höhe von etwa 2.700 Metern unterhalb der Punta Rocca, wo auch die Bergstation der Seilbahn liegt, von einer Lawine erfasst worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Bergrettung des Trentino. Freerider nennt man Wintersportler, die abseits präparierter Pisten fahren.