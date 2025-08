Bergunglück in Pakistan Bergsteiger Huber: Hätten alles gegeben, um Laura zu retten

Bitte um Respekt

Huber bat um Respekt bei der Berichterstattung und in Kommentaren, die sich auf die improvisierte Pressekonferenz am Donnerstag in Skardu bezogen. "Viele eurer anschließenden Kommentare waren respektlos und ihr habt keine Ahnung, was in uns allen vorgeht, wenn wir diese Geschichte vor laufender Kamera erzählen."