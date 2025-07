Bergunglück in Pakistan Bergsteiger Huber: Dahlmeier schwärmte vom Laila Peak

Huber (58) zögerte keine Sekunde, sich an der Rettungsaktion zu beteiligen. Er habe auf einer eigenen Klettertour in der Nähe in einem Messenger die Nachricht bekommen: "Laura ist schwer verletzt, vermutlich am Kopf - und ich habe mich dann sofort entschieden, in diese Geschichte mit einzusteigen", sagte Huber: "Ich habe mich sofort angeboten, meinen Rucksack zu packen und zu warten, bis der Helikopter mich vom Basislager abholt."