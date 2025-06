Bergung nach Schiffsunglück Luxusjacht "Bayesian" wieder ans Tageslicht gehoben

Palermo - Vor der Küste der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist das Wrack der Luxusjacht "Bayesian" aus dem Wasser gehoben worden. Für Badegäste in der Nähe von Palermo bot sich ein seltener Anblick: Spezialkräne brachten die Megajacht nach rund zehn Monaten aus etwa 50 Metern Tiefe an die Oberfläche. Nun läuft der Countdown für Antworten auf die offenen Fragen: Noch heute soll "Bayesian" in den Hafen von Termini Imerese gebracht werden, wo die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen und Gutachten fortsetzen will.