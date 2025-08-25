Schneizlreuth (dpa/lby) - In einem stundenlangen Großeinsatz unter anderem mit drei Hubschraubern haben Bergwacht, Polizei und Rettungsdienst eine schwer verletzte Wanderin aus einer Schlucht gerettet. Die Frau war in der Weißbachschlucht bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) abgestürzt und mit viel Glück direkt oberhalb einer rund 20 Meter hohen Felswand über dem Weißbach hängengeblieben, wie das örtliche Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Sie wurde aber erst nach aufwendiger Suche gefunden.