Bad Reichenhall - Ein Steinschlag in der Nähe der Neuen Traunsteiner Hütte in den Berchtesgadener Alpen hat einer Urlauberin aus Hessen eine Fingerspitze abgetrennt. Das teilte das Rote Kreuz in Bad Reichenhall mit. Die 37-Jährige sei mit einer Bergwandergruppe vom Hintersee über den Böslsteig unterwegs gewesen, als es bei Dauerregen zu dem Steinschlag gekommen sei.