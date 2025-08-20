Bergunfall: 61-Jähriger stürzt tödlich an der Zugspitze

Grainau (dpa/lby) - Ein 61 Jahre alter Mann ist auf dem Jubiläumsgrat an der Zugspitze bei Grainau tödlich verunglückt. Der Mann habe sich Dienstag mit drei Begleitern auf dem Grat zwischen Mittlerer und der Äußerer Höllentalspitze befunden, als es zu dem Unglück gekommen sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Dort sei der Mann gegen Mittag alleinbeteiligt zu Fall gekommen und rund 400 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände abgestürzt.