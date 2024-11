Aus Sicht des DAV hat sich der Leistungssport in den Disziplinen Klettern und Skibergsteigen in den vergangenen Jahren bereits deutlich professionalisiert. Klettern ist nun dauerhaft Teil des olympischen Programms und wird ab 2028 auch Teil der Paralympics sein. Skibergsteigen wird 2026 erstmals zu einer olympischen Sportart. Als zuständiger Fachverband will sich der Alpenverein in den beiden Disziplinen neben der sportlichen Kompetenz demnach auch in Fragen des Natur- und Umweltschutzes engagieren.