Bergsport: Schnee und Wind lassen Lawinengefahr steigen

Ein Hauptproblem in den höheren Lagen sei der Triebschnee, angehäuft durch den starken Wind, erläuterten die Experten. Schneebrettlawinen könnten sich in den eingewehten Bereichen besonders in Rinnen und Mulden schon bei geringer Zusatzbelastung lösen. Die Gefahr nehme mit der Höhe zu - in den Hochlagen schneereicherer Gebiete könne sie stellenweise groß werden. Dies gilt aber der Lawinenkarte zufolge vor allem in den östlichen Allgäuer Alpen und jenseits der österreichischen Grenze.



Zudem könnten sich feuchte und nasse Lawinen von selbst lösen. Betroffen seien sehr steile Hänge unterhalb von 2.000 Metern wie auch Sonnenhänge weiter oben. Die gestiegenen Temperaturen führten zu einer Anfeuchtung der Schneedecke; der Schnee verliere dadurch an Bindung, hieß es. Auch exponierte Wander- und Verkehrswege könnten betroffen sein. In den nächsten Tagen erwarten die Lawinenexperten allerdings ein Absinken der Gefahr.