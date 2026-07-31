Bergsport: Kletterer im Kleinwalsertal bei Absturz schwer verletzt

Klettergärten sind mit Bohrhaken und sogenannten Standplätzen ausgerüstet, an letzteren soll sich der vorsteigende Kletterer zum Ende einer Seillänge selbst sichern, indem er das Seil oder eine Schlinge dort fixiert. Das hatte der junge Mann laut Polizei nicht getan, er stürzte rücklings in das Seil. Seine Gefährtin am anderen Ende des Seils soll ihn laut ersten Erkenntnissen der Beamten nicht gesichert haben. Der 18-Jährige stürzte zehn bis fünfzehn Meter über die nahezu senkrechte Wand ab. Gestoppt wurde der Sturz schließlich erst durch den Sicherungsknoten am Ende des Seils. Der Bergführer leistete Erste Hilfe.