Bergsport: Kletterer im Kleinwalsertal bei Absturz schwer verletzt

Dalaas (dpa/lby) - Ein 18 Jahre alter deutscher Kletterer hat bei einer geführten Tour in Vorarlberg einen Absturz mit schweren Verletzungen überlebt. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, verunglückte der junge Mann im an das Allgäu angrenzenden Kleinwalsertal bereits zu Beginn der Tour am Ende der ersten Seillänge. Sowohl er als auch seine ebenfalls 18 Jahre alte Gefährtin waren offenkundig Neulinge. Der Bergführer hatte mit beiden vor dem Einstieg in die Route im Klettergarten Dalaas die Technik der Seilsicherung geübt.