Murnau am Staffelsee - Mit dem Radl auf holprigen Gebirgswegen - immer wieder einmal landet ein Mountainbiker nach einem Sturz im Krankenhaus. Mit den E-Mountainbikes steigt Medizinern zufolge die Zahl der Unfälle. "Das bemerken wir in der Unfallchirurgie ebenso wie in der Neurochirurgie", sagt Fabian Stuby, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.