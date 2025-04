Stirbt das Country-Festival etwa? Nein, es wird auch in diesem Jahr gefeiert. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Allerdings unter schwierigsten Bedingungen. Doch welche Möglichkeiten gibt es, ein privat betriebenes Naherholungsgebiet zu unterstützen? Lottomittel? Etwas anderes? Thomas Hahn von der Bergsee Ratscher GmbH hofft auf einen Strohhalm, nachdem er greifen kann. Auf die Suche nach diesem begeben sich nun Umweltminister Tilo Kummer (BSW) und Henry Worm, Landtagsabgeordneter der CDU. „Wir wollen, dass es hier weitergeht. Deshalb suchen wir gemeinsam nach Lösungen“, sagt Kummer bei einem Besuch in dieser Woche.