Ein Fischkopf muss ans Wasser. Genau da ist der Uckermarker Andreas Ullrich angekommen. Gemeinsam mit seiner Frau Iris, die aus Mecklenburg stammt, wohnt er seit ein paar Monaten unter Linden – in der ersten Reihe mit unverbautem Blick auf den Bergsee Ratscher. In diesem Jahr schaut er auf grünes Land. Der See ist trocken. Nein, für ihn ist das kein Beinbruch, denn Reparaturen sind nötig. Im nächs-ten Jahr ist das Wasser wieder da. Andreas Ullrich genießt den Dauerurlaub seit dem 1. März. Am liebsten sitzt er auf seiner Terrasse, schaut und genießt.