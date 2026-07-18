Mit kleinen Musikportionen startet das Country-Festival am Bergsee Ratscher am Sonntag, 19. Juli, auf der Westernterrasse. Ab Freitag 24. Juli brennt dann die Luft. Sonntag, 19. Juli, 15-19 Uhr: Traditionelle und moderne Countrymusik mit „Just Country Lite“. Montag, 20 Juli, 19-23 Uhr: Countrymusik – That’s Life mit „High Risk“. Dienstag, 21. Juli, 19-23 Uhr: Your kind of Country mit „Rascal & Dodger“. Mittwoch, 22. Juli, 19-23 Uhr: Real American Music mit Lonnie Dale. Donnerstag, 23. Juli, 19-23 Uhr: Honky Tonk Country Music mit „The County Boys“.
Bergsee Ratscher Countrymusik und ein Stück Wilder Westen
Katja Kempter 18.07.2026 - 09:00 Uhr