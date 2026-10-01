Zwickau (dpa/sn) - Der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 46" kann künftig auch bei Notlagen in den schwer erreichbaren Gebieten des Vogtlands und des Erzgebirges eingesetzt werden. Ab Anfang nächsten Jahres werde der in Zwickau stationierte Hubschrauber mit einer Rettungswinde ausgestattet sein, teilte die Landesdirektion Sachsen mit. In der kommenden Woche werde der ADAC gemeinsam mit der Bergwacht im Erzgebirge verschiedene Rettungsszenarien trainieren.