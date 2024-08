Bergretter im Einsatz: Bergsteiger bei Sturz am Watzmann schwer verletzt

Ramsau bei Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein Bergsteiger ist am Watzmann-Massiv im Berchtesgadener Land etwa 40 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige aus dem Landkreis Starnberg sei am Donnerstag an der Südspitze in eine Rinne gefallen, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Ein Begleiter des Mannes sei zum Verletzten hinabgestiegen, um Erste Hilfe zu leisten. Ein anderer Bergsteiger sei mangels Handyempfang zu einer Hütte geeilt, um dort einen Notruf abzusetzen.