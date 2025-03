Der satte Sound, der durch den Proberaum der Bergmannskapelle Hattorf vor den Toren der K+S-Schachtanlage Hera schallt, klingt eher nach Big Band als nach traditioneller Blasmusik. „Noch mal alle zusammen ab der Wiederholung“, sagt Bernhard Hergert. Der Musiklehrer im Ruhestand aus Geisa wirkt in dem Ensemble eigentlich als Bariton-Hornist mit, hat an diesem Abend aber den Taktstock übernommen und feilt mit einem guten Dutzend Instrumentalisten an den Übergängen eines Westernhagen-Medleys. Kapellmeister Gerald Eichler verstärkt bei diesem Stück derweil als Bläser das Flügelhorn-Register. Es ist eine der letzten Proben vor dem Jubiläumskonzert, mit dem am Samstag, 5. April, in der Philippsthaler Kreuzberghalle das 75-jährige Bestehen gefeiert werden soll – wenngleich das Ensemble tatsächlich bereits deutlich älter sein dürfte.