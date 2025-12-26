Diese Bild ist komponiert: So genau und so bis ins letzte Detail versessen, als wäre da eine Filmcrew am Werk gewesen, die den Menschen vor der Kamera nicht nur Kostüme verpasst, sondern sich auch noch in eine Szene setzt. Strohballen liegen da. Es gibt ein Schaf, einen Esel und eine Krippe. Und dahinter ein Bild einer einfachen, hölzernen Hütte. Es gibt Lichter und Sterne – und natürlich einen Weihnachtsbaum. Es gibt Josef und Maria. Die Könige und die Hirten. Und es gibt ein kleines Kind. Freilich eine Puppe nur – aber das ist egal.